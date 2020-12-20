'Mutasyona uğrayan virüs' İtalya'ya da sıçradı: İngiltere'den gelen bir yolcuda rastlandı

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan mutasyonuna rastlandığını duyurdu.

İtalya’nın başkenti Roma’daki Chelio askeri hastanesinin uzmanları, son haftalarda İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19 mutasyonunu tespit etti.

İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birkaç gün önce İngiltere’den Roma’nın Fiumicino havalimanına inen seferle dönen hasta ve partneri karantinaya alındı ve ailenin diğer fertleri ve yakın temas çevresiyle, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tüm prosedürlere uydu” ifadesine yer verildi.