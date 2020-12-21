Fransa pazar günü aşılamaya başlayacak

Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19'a karşı aşılamaya başlayacağı tarih olan 27 Aralık'ta Fransa da düğmeye basacak.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Europe 1 radyosuna verdiği mülakatta "Pazar günü aşılamaya başlayacağız" açıklamasını yaptı.

Twitter'da mülakatın videosunu paylaşan Veran, Kovid-19 aşılama programının ilkin nüfusun en savunmasız gruplarına uygulanacağını duyurdu.

Dimanche, nous commencerons à vacciner en France. Les plus vulnérables d'entre nous d'abord, après examen médical, information et recueil du consentement. Un démarrage en douceur, soucieux de la sécurité de tous et respectueux de nos engagement éthiques. @Europe1 pic.twitter.com/VnpVR4G3rt — Olivier Véran (@olivierveran) December 21, 2020

Aşı için mutasyon soru işareti

Veran, özellikle Britanya'dan gelen koronavirüsün mutasyona uğradığı haberleriyle ilgili yurttaşları dikkatli olmaya çağırırken, önlem olarak Britanya ile sınırları kapattıklarını da belirtti.

Le #COVID19 peut muter, comme tout virus. En 🇬🇧, un variant circule beaucoup. Les scientifiques pensent que les tests et le vaccin restent efficaces, et que la maladie reste la même. Mais il pourrait être plus contagieux. Par précaution, nous fermons donc les frontières. @Europe1 pic.twitter.com/A0VnAuR4Q9 — Olivier Véran (@olivierveran) December 21, 2020

450 milyon Avrupalı için aşı yolda

Britanya, Kanada ve ABD'nin ardından geçen hafta AB de BioNTech- Pfizer aşısına acil kullanım yetkisi verdi.

450 milyon nüfuslu AB, aşılama sürecinde geç kalmakla eleştiriliyordu.

Britanya'da koronavirüsün mutasyona uğradığının ortaya çıkmasının ardından geliştirilen aşıların yeni türeve karşı etkili olup olmayacağı tartışılıyor. Pek çok uzman aşıların mutasyon türevine karşı da etkili olacağı görüşünde.