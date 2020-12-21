Yunan mevkidaşından Çavuşoğlu'na yanıt: Sevgili Mevlüt, yine bir şeyi unutmuşsun

Avrupa Birliği'nin (AB) 10 gün önceki liderler zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarına yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı alınması ancak uygulamasının mart ayına bırakılmasıyla Yunanistan ile Güney Kıbrıs hükümetleri hayal kırıklığına uğrarken, tweet diplomasisi başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın Twitter'dan paylaştığı makalesine karşılık pazar günü attığı yılbaşı mesajına yanıt geldi.

Yunan Dışişleri Bakanı, bugün şu tweet dizisini yayımladı:

"Teşekkür ederim sevgili dostum Mevlüt. Madem temenni ve tavsiye alıp veriyoruz, 2021, Türkiye için 3 fiiliyatın yılı olsun: 1) Meşru haklarımızı hayata geçirmemiz halinde Yunanistan'ı savaşla tehdit etmeyi bıraksın. Ne de olsa 21. yüzyılda yaşıyoruz."

"2) Daha fazla Avrupalı, daha az Osmanlı olmak için esinlensin. Türk halkına en iyi hizmet edecek olan budur."

"3) Provokasyonları ve yasadışı faaliyetleri bıraksın."

"Bu arada. Mevlüt yine bir şeyi anmayı unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu, sevgili dostum. Mutlu 2021!"

Thank you my dear friend Mevlut. As we exchange wishes and advice, may 2021 be the year of the three “A”s for Turkey to: 1. Abandon its threats of war against Greece should we exercise our legitimate rights. After all we live in the 21st century. @MevlutCavusoglu — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020

2. Aspire to become more European. Less Neo-Ottoman. This will best serve the Turkish people. @MevlutCavusoglu — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020

3. Abstain from provocations and illegal activities. @MevlutCavusoglu — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020

By the way. There is one thing Mevlut you forgot to mention yet again: it’s International Law. The only basis for a constructive dialogue about our difference, my dear friend. Happy 2021! @MevlutCavusoglu — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020

Öncesinde Çavuşoğlu Dendias'a şöyle seslenmişti:

"Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun."

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 20, 2020

Zira Dendias, Parapolitika'da yayımlanan makalesiyle ilgili paylaşımında, Ankara'ya yönelik olası silah ambargosunun diğer üyeler tarafından defalarca Avrupa Birliği (AB) gündemine taşındığını öne sürerken, Trump yönetiminin giderayak S-400 gerekçesiyle Türk silah sanayine yönelik sınırlı yaptırım kararını 'ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulaması' olarak değerlendirmişti.