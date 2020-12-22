'Almanya, Rusya'ya yeni yaptırım getirebilir'

Alman Der Spiegel gazetesi, Berlin'in henüz Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialarla ilgili geçen günlerde yayınlanan bilgi nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulamayı planlamadığını yazdı.

Gazetede yer alan haberde, "Ancak Berlin, Rusya'ya karşı yeni cezai tedbirler getirmeyi planlıyor. Hükümet çevrelerindeki kaynaklar, Berlin'deki cinayetlerle ilgili mahkeme kararı çıkmadan önce Avrupalı ortaklarla birlikte hareket edilmesi ve yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini bildiriyor. Az bir zaman kaldı. Berlin'de mahkeme kararının martta verilmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Zelimhan Hangoşvili, geçen ağustos sonu Berlin'de başından vurularak öldürülmüş; zanlının, Rusya vatandaşı Vadim Sokolov olduğu açıklanmıştı.

Cinayete ilişkin soruşturmayı yürüten makamlara göre, zanlının gerçek ismi Vadim Krasikov. Zanlının, bisikletle Hangoşvili'ye yaklaşarak susturucusu olan Glock 26 tabancasından ateş ettiği ve Hangoşvili'nin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Berlin'de ekim ayı başında bu olayla ilgili mahkeme süreci başlamıştı. Alman makamları, zanlının emri 'Rusya hükümetinden' aldığını iddia ediyor.