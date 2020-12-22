İngiltere'den New York'a uçacak yolculara negatif sonuç zorunluluğu getirildi

ABD'de New York eyaletinin talebi üzerine 3 havayolu şirketi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelecek yolcular için 'negatif Kovid-19 testi' zorunluluğu getirdi.

New York Valisi Andrew Cuomo'un talebi üzerine Delta, British Airways ve Virgin Atlantic, eyalete seyahat edecek yolculara uçağa binmeden önce negatif Kovid-19 test sonucu sunmalarını zorunlu kıldı.

Yeni karar doğrultusunda, New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanına uçacak yolcuların Kovid-19 testlerinin negatif olması gerekecek.

"We have an agreement now with the three airlines that fly from the UK to the New York airports: Virgin, Delta, and British Airways. But the point is bigger than just New York... We have been worried about a mutation."



- @NYGovCuomo on testing UK passengers amid Covid-19 variant pic.twitter.com/BkJK0oNktt — The Situation Room (@CNNSitRoom) December 22, 2020

ABD yönetiminin de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelen yolculardan negatif test sonucu istemeyi düşündüğü bildirilmişti.

ABD basınına konuşan kaynaklar, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün, İngiltere'de ortaya çıkan türü nedeniyle alarma geçtiğini belirtmişti.

Kaynaklar, ABD'nin, İngiltere'den seyahat eden kişilerden ülkeden ayrılmadan önce 72 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış, Kovid-19 testi zorunluluğu getirebileceğini kaydetmişti.

İngiltere'de virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından 40'tan fazla ülke bu ülkeyle seyahate yasak getirmişti.