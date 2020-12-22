İngiltere'den New York'a uçacak yolculara negatif sonuç zorunluluğu getirildi

New York Valisi Andrew Cuomo'un talebi üzerine Delta, British Airways ve Virgin Atlantic, eyalete seyahat edecek yolculara uçağa binmeden önce negatif Kovid-19 test sonucu sunmalarını zorunlu kıldı.
Yeni karar doğrultusunda, New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanına uçacak yolcuların Kovid-19 testlerinin negatif olması gerekecek.
"We have an agreement now with the three airlines that fly from the UK to the New York airports: Virgin, Delta, and British Airways. But the point is bigger than just New York... We have been worried about a mutation."— The Situation Room (@CNNSitRoom) December 22, 2020
- @NYGovCuomo on testing UK passengers amid Covid-19 variant pic.twitter.com/BkJK0oNktt
ABD yönetiminin de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelen yolculardan negatif test sonucu istemeyi düşündüğü bildirilmişti.
ABD basınına konuşan kaynaklar, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün, İngiltere'de ortaya çıkan türü nedeniyle alarma geçtiğini belirtmişti.
Kaynaklar, ABD'nin, İngiltere'den seyahat eden kişilerden ülkeden ayrılmadan önce 72 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış, Kovid-19 testi zorunluluğu getirebileceğini kaydetmişti.
İngiltere'de virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından 40'tan fazla ülke bu ülkeyle seyahate yasak getirmişti.
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