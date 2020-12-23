Belarus Dışişleri: AB yetkililerine yönelik yaptırım listesini genişletiyoruz

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Minsk'in Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'tan 29 şahsın ve 7 kuruluşun girdiği üçüncü yaptırım paketine karşılık olarak Belarus'a ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’ne giremeyecek kişilerin listesini genişlettiğini söyledi.

Makey, yaptığı açıklamada “Sözüm ona üçüncü kısıtlayıcı önlemler paketinin tamamını dikkatlice inceledik ve doğal olarak bu paketle ilgili yanıtımızı önerdik. Kısıtlamalar, ilgili kişilerin listesinin genişletilmesini de içeriyor. Listenin Rusya ile aynı olması dikkate alındığında bu, AB ülkelerinden ek olarak bazı kişilerin Belarus ve Birlik Devleti’ne giremeyeceği anlamına geliyor” diyerek şöyle devam etti:

“Belarustaki bir dizi siyasi vakfın faaliyetlerini sınırlandırmanın yanı sıra, yabancı elçiliklerin himayesi altında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere Belarus'taki ilgili siyasi kurumların ilgilendiği sözüm ona insani, eğitimsel, kültürel programların uygulanmasını gözden geçirme kararı alındı."

“Elbette, AB’nin listesine bazı işletme ve kişinin kesinlikle gerekçesiz olarak alınmasına yanıt olarak bir dizi yasal işlemi yerine getireceğiz.”

Aynı zamanda Minsk'in yaptırım politikasını ve mantığını kesinlikle kabul etmediğini, ancak 'ortakların' uyguladığı ‘dostça olmayan kısıtlayıcı önlemlere uygun’ yanıt vermek zorunda kaldığını söyleyen Makey, sözlerini şöyle sürdürdü:

AB daha önce Belarus ile ilgili 29 kişi ve 7 kuruluşu içeren üçüncü yaptırım listesini uygulamaya koymuştu. AB’li yetkililer aynı zamanda ülkedeki durum düzelmezse, birliğin Belarus'a yönelik yaptırımları daha da genişletmeye hazır olduğunu açıklamıştı.