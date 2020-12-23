Moldova Başbakanı Chicu istifa etti

15 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkan seçilmiş Devlet Başkanı Maia Sandu'nun yarın göreve resmen başlamasından önce Moldova'da önemli bir gelişme yaşandı.

Basın toplantısı düzenleyen Başbakan Chicu, "Ülke yönetimiyle erken parlamento seçimlerinin yapılması için gereken adımları istişare ettim. Bu, ülkedeki önemli sorunların çözümü için gerekli" diyerek kendisinin ve hükümetin istifasını Sandu'ya sunduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı Igor Dodon'a işbirliği için teşekkürlerini sunan Chicu, Sandu'yla görüştükten sonra daha detaylı bir açıklama yapacağını söyledi.

Chicu hükümeti 14 Kasım 2019'da kurulmuştu.

Maia Sandu, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada Moldova halkının sadece mevcut Devlet Başkanı İgor Dodon'a karşı değil, aynı zamanda onun hükümetine karşı oy kullandığını savunarak hükümetin istifa etmesi ve erken parlamento seçimleri yapılması gerektiğini belirtmişti.

Sandu, 15 Kasım'da yapılan seçimlerde oyların yüzde 57.75'ini alarak yeni devlet başkanı seçilmişti. Sandu, yarın düzenlenecek yemin töreniyle resmen göreve başlayacak.