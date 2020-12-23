Kovid-19'un daha bulaşıcı İngiliz varyantı, Britanya ile hiç bağlantısı olmayan bir İtalyan'da saptandı

Britanya'nın İngiltere bölgesinin güneydoğusunda birkaç haftadır koronavirüsün mutasyon geçirmiş ve daha bulaşıcı varyantının yayılması dünya çapında alarm zilleri çaldırırken, bu varyanta İtalya'da Britanya ile teması olmayan bir kişide de rastlanması yeni soru işaretleri yarattı.

İtalyan basınına göre, Ancona vilayetine bağlı Loreto'da, son günlerde Britanya ile teması olmayan bir kişinin testlerinde İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı varyantı saptandı.

Case of new COVID strain in Loreto, no link to UK - report: Case identified by Ancona hospital reports Corriere Adriatico https://t.co/9Zgh5oClLu #guestpost #europeannews #europenews pic.twitter.com/1qTr2ec50j — @network_easy (@Network_Easy) December 23, 2020

Şiddetli soğuk algınlığı geçiren söz konusu kişiye moleküler testi yapan Ancona'daki viroloji laboratuvarının yöneticisi Stefano Menzo, "Araştırmalarımızı derinleştirdik ve şimdi bunun, virüsün İngiliz versiyonu olduğunu biliyoruz" dedi. Hastanın ailesiyle birlikte tecrit altında olduğu bildirildi.

Bu arada İtalya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından basına sızan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Kovid-19’un daha bulaşıcı türünün görüldüğü Britanya'daki İtalyanların dönüş prosedürüne dair kararname imzalayacak. Kararname, İtalya ikametli olan ve acil durum sebebiyle ülkesine dönmek isteyenleri kapsayacak.