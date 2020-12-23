Avustralya'nın ardından Hollanda, 'Afganistan'da sivil katliamı' ifşaatının şokunda

Avustralya'nın askerlerinin 2005-2016 arasında Afganistan'da çocuklar dahil en az 39 sivili katlettiğine dair raporla sarsılmasının ardından, Hollanda askerlerinin olası sivil katliamına dair bir ifşaat geldi.

Trouw gazetesine konuşan Afganistan'ın Uruzgan bölgesinde görev yapmış emekli asker Servie Hölzken, bölgede sivillerin yaşadığı birkaç eve nasıl ateş açtıklarını ve muhtemelen sivilleri öldürdüklerini anlattı.

Telsizle gelen emir üzerine

Taliban militanlarının bulunduğunu düşünerek hedef aldıkları evlerden insanların koşmaya başladığını, olay sırasında karşı taraftan silah sesi gelmediğini aktaran Hölzken, sadece telsizden edinilen bilgiye göre hareket edilerek verilen komut üzerine ateş açıldığını söyledi.

Sadece misyon tehlikeye girerse ateş açma yetkileri vardı

Hölzken, olay sırasında yapılanların haksızlık olduğunu, sadece sivilleri korumak, kendilerini savunmak ve misyonun tehlikeye girmesi durumunda ateş açma izni bulunduğunu ve bu kuralı çiğnediklerini dile getirdi.

Haberde, orada bulunan başka bir emekli askerin de olayı doğruladığı belirtildi.

Dutch prosecutors asked to check whether Dutch soldiers killed Afghan civilians https://t.co/uTgtGERE6S pic.twitter.com/RdEETk7f1J — Reuters (@Reuters) December 23, 2020

Bakanlıkla savcılık önaraştırma başlattı

Hölzken'in yaptığı ifşaat nedeniyle şoke olduğu belirtilen Hollanda Savunma Bakanlığı, 'çok ciddi' olarak gördüğü olayla ilgili savcılıkla birlikte önaraştırma başlattığı açıklamasını yaptı.

Emekli askerlerle görüşülecek inceleme kapsamında bakanlığın, savcılıktan durumu değerlendirmesini ve herhangi bir suç olup olmadığını araştırmasını istediği kaydedildi.