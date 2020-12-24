Britanya ile AB, nihayet Brexit ticaret anlaşmasına vardı

Yılan hikayesine dönen ticaret anlaşmasıyla ilgili ilk açıklamayı Britanya'nın Muhafazakar Partili Başbakanı Boris Johnson yaptı:

* Anlaşma tamam.

* Britanya kamuoyuna 2016 referandumunda ve geçen yılki seçimde vaat edilen her şey bu anlaşmayla yerine getirildi.

* Paramızın, sınırlarımızın, yasalarımızın, ticaretimizin ve balıkçılık yaptığımız suların kontrolünü geri kazandık.

* Anlaşma, Britanya'nın her parçasındaki aileler ve işyerleri için harika haber. Bugüne dek AB ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotaya dayanarak varılan ilk serbest ticaret anlaşmasını biz imzaladık.

* Bu, her iki tarafın imza attığı en büyük ikili ticaret anlaşmasıdır, 2019 itibarıyla 668 milyar sterlin değerinde ticareti kapsamaktadır.

* Britanya'nın egemenliğini geri kazanmasıyla ilgili kilit önemdeki kırmızı çizgilerimizin hepsinde başarıya ulaştık.

* Avrupa Adalet Divanı'nın bir rolü olmayacak.