Brexit'te ticaret anlaşmasında uzlaşı: Macron 'birlik ve kararlılık sonuç verdi', Merkel 'ortaklık devam edecek' dedi

Macron, anlaşmaya varılmasının ardından Twitter mesajında "Avrupa'nın birliği ve kararlığı sonuç verdi. Vatandaşlarımız, balıkçılarımız ve üreticilerimizi korumak için İngiltere ile anlaşma yapılması önemli. Durumun bu olduğundan emin olacağız" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın geleceğe birlik içinde, egemen ve güçlü şekilde bakabileceğini ifade eden Macron, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Twitter hesabındaki paylaşımına cevap vererek, "Michel Barnier, azminiz ve Avrupalıların çıkarlarını ve birliğini korumak konusundaki kararlılığınız için teşekkür ederim. Sizin ve (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen'in sayesinde Avrupa'nın dayanışması gücünü gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, AB ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşmasından memnun

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başbakan Angela Merkel yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşmanın tarihi öneme sahip olduğunu kaydederek, "AB ve Büyük Britanya'nın anlaşmaya varmalarından ve gelecekteki ilişkilerin açıkça düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, başmüzakereci Michel Barnier'e ve tüm ekibine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin anlaşma metnini detaylı şekilde inceleyeceğini aktaran Merkel, Almanya'nın müzakere sonucunu destekleyip desteklemeyeceğine hızlı şekilde karar vereceğini belirtti. Anlaşma ile ilişkilerde yeni bir dönemin temelinin oluşturulduğunu ifade eden Şansölye, "Büyük Britanya, AB dışında Almanya ve AB için önemli bir ortak olmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi tüm AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu anlaşmaya onay vermeli. Dönem başkanı olarak, anlaşmanın 1 Ocak 2021'de geçici olarak yürürlüğe girmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadesine yer verdi.