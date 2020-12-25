Vatikan'da Noel ayini koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı

Katolikler Noel Bayramı'nı kutlamaya başladı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nda Noel arifesinde ayin düzenlendi.

Noel ayini, bazilikanın 7 bin kişilik kapasitesine rağmen Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 200 kişinin katılımıyla ve katılımcıların yerel saatle 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına uyabilmeleri için alışılmış saatinden iki saat önce (TSİ 21.30) düzenlendi.

Papa Francis Noel ayini mesajında yoksullara yardım çağrısında bulundu. Francis, "Merhametinin sefaletimizi dönüştürmesine izin verelim" ifadelerini kullandı.

Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel gecesinde ilahiler ve İncil’den mesajlar okundu.