Almanya'dan Türkiye'nin 'Can Dündar iade edilsin' talebine yanıt

Gazeteci Dündar'ın Türkiye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan 'Dündar'ın Türkiye'ye iadesi talebine' Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Bakanlık, Almanya'nın siyasi mahkumiyet kararlarında prensip olarak iade yapmadığını açıkladı.

DW Türkçe'ye verilen demeçte, "Prensip olarak geçerli olan Almanya'nın siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmamasıdır. Alman hükümeti, dünya genelinde bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır. Hem iyi ve kalıcı ikili ilişkiler hem de iyi ve kalıcı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi konularda uluslararası standartlara uyulması temel şarttır" denildi.

MİT TIR'ları davasında yargılanan gazeteci Dündar'a 'casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İletişim Başkanı Altun, "Muhataplarımızdan, bağımsız Türk yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz" demişti.