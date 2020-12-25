Moldova'da Sandu dönemi başladı, devlet başkanlığı sitesindeki resmi dil Rumence olarak değiştirildi

Moldova'nın yeni Devlet Başkanı Maia Sandu başkent Kişinev'deki Cumhuriyet Sarayı'nda düzenlenen yemin töreniyle görevine resmen başladı. Romanya vatandaşlığı da bulunan Sandu'nun koltuğa oturmasıyla devlet başkanlığı sitesinde ülkenin resmi dili Rumence olarak değiştirildi.

1 Kasım'daki devlet başkanlığı seçimlerini önde tamamlayan Sandu'nun görevi eski Devlet Başkanı İgor Dodon'dan resmen devralmasıyla Moldova'da yeni dönem başladı.

Törende anayasaya el basarak yemin eden Sandu, burada yaptığı konuşmada, görevi sırasında Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci ilkelerini benimseyeceğini belirterek "Ülkenin çıkarlarına saygı duyacağımı garanti ediyorum. İç siyasetin devamı olacak dış siyasette duvarların yerine köprüler inşa edeceğim" dedi.

Erken parlamento seçimine gidilmesi gerektiğini belirten Sandu, "Bu, yasama organının temizlenmesi ve çıkmaz bir yoldan dönülmesinin tek yolu" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkeyi yolsuzluktan temizleyeceğini aktaran Sandu, konuşmasına Rusça, Ukraynaca, Bulgarca ve Gagauz Türkçesinde devam etti.

'Devlet başkanlığı sitesinde resmi dil olarak Rumence yazmaya başladı'

Bu arada Romanya vatandaşlığı bulunan Sandu'nun göreve gelmesiyle birlikte devlet başkanlığı sitesinde ülkenin resmi dili olarak Moldovaca yerine Rumence yazıldı.

SSCB'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Moldova'nın resmi dili ilk başlarda Rumence idi. Ancak 1994 yılında yönetimin el değiştirmesiyle resmi dil Moldovaca olmuştu.

2013 yılında Moldova Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara göre Moldova'nın resmi dili yeniden Rumence oldu ancak Moldova Anayasası'nda ülkenin resmi dili bölümünde değişiklik yapılmadı ve Moldovaca yazmaya devam ediyor. İki ülkede konuşulan dillerde sadece aksan farkı bulunuyor.