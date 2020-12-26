Berlin'de silahlı çatışma: 4 yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin'de erken saatlerde silahlı çatışma yaşandı. Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, Kreuzberg bölgesinde meydana gelen olayda 4 kişinin ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada saldırıda siyasi bir saik olduğuna dair belirti bulunmadığı belirtildi.