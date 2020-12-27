Koronavirüsün daha hızlı yayılan mutasyonu İsveç'te de tespit edildi

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne İsveç'te de rastlandığı bildirildi.

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

Aşılama yarın başlıyor

"Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan ülkede koronavirüse karşı aşılamaya yarın başlanacak.

Sağlık Genel Müdürlüğü Başkanı Sara Byfors, Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer’ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşı ile yarın başlanacak aşılama sürecine ülkesinin hazır olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bini geçti

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede bugüne kadar 396 bin 48 Kovid-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 8 bin 279 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.