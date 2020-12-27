AB çapında Kovid-19 aşısı olmaya başlayan yaşlılarla sağlık çalışanları: 'Tanrıya şükür, pandemide sonunun başlangıcı'

Yaşlı kıtanın tarihindeki en büyük aşı kampanyasının başladığı 27 Aralık 'Avrupa Aşı Günü' oldu. BioNTech-Pfizer aşısının İspanya'da ilk vurulduğu 96 yaşındaki Araceli Hidalgo "Tanrıya şükür" dedi, İtalya'da hemşire Claudia Alivernini, "Bu sonun başlangıcı" diye konuştu. Avusturya Başbakanı Kurz da "Zaferin başlangıcı" yorumunu yaptı.

Avrupa Birliği'nde (AB) Kovid-19'a karşı aşı programının uygulanmasına bugün resmen başlanması, pandemi yüzünden tüm dünya gibi tarihin en zor dönemlerinden birinden geçen Avrupalıları az da olsa rahatlattı.

Dün özellikle yaşlı bakımevlerindeki en savunmasız kişilere erken aşılama yapıldı. Bugün toplu aşılama resmen başladı. 27 AB üyesinin toplam 450 milyon nüfusu içinden yetişkinlerin tamamının, 2021 sonuna kadar aşılanması hedefleniyor.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

AB'nin acil kullanım yetkisi verdiği ve 2 milyar doz için anlaşma yaptığı BioNTech-Pfizer aşısının ilk uygulandığı kişilerle ilgili haberler geldi.

İspanya'da en yüksek risk taşıyan gruplardan başlanan aşılama, ilkin 96 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Madrid yakınlarındaki Guadalajara'da bulunan bir bakımevinde kalan 96 yaşındaki Araceli Hidalgo'nun ilk tepkisi "Tanrıya şükür" oldu.

Hidalgo, aşı yapılırken hiçbir şey hissetmediğini söyleyerek "Bakalım virüsü defedebilecek miyiz" dedi.

Hidalgo'nun ardından aşı yapılan bakımevinin 10 yıllık çalışanı Monica Tapias, şöyle konuştu:

"İlk aşının yapıldığı kişilerden biri olmak bir onur. Bu salgının bitmesi için büyük çoğunluğun aşı olmasını istiyoruz. Salgının başından bu yana çok fazla kişi hayatını kaybetti. Aşıya yetişemediler."

İspanya'ya uçakla eksi 70 santigrat derecede tutulan kutularda taşınan aşının ilk aşamada haftada 350 bin doz şeklinde özerk yönetimlere dağıtılması öngörülüyor. Polis, jandarma ve askerin koruması altında depolara nakledilen aşılar, öncelikle bakımevlerindeki yaşlılar, çalışanlar, sağlık çalışanları ve engellilere yapılacak.

Aşının dağıtımı için ölüm riski, hastalığa maruz kalma riski, sosyo-ekonomik etki riski, hastalık riski, yaş gibi kriterlere göre 18 grup oluşturuldu.

İspanya hükümeti, 3 ay içinde 4.5 milyon doz aşı gelmesini ve nüfusun yüzde 5'inin aşılanmasını planlıyor. Yaza kadar 20 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor.

İspanya gibi Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da aşılamaya sağlık çalışanlarından başlandı.

İlk aşılamanın yapıldığı Roma'daki Lazzaro Spallanzani Hastanesi'ndeki 5 sağlık çalışanından biri olan 29 yaşındaki hemşire Claudia Alivernini, "Bu sonun başlangıcı, tarihi ve heyecan verici bir an" yorumunu yaptı.

İtalya, ilk aşamada sağlık çalışanlarını, ardından yaşlıları, daha sonra da gençleri aşılamayı hedefliyor.

Avusturya’da ilkin Viyana Tıp Üniversitesi'nde 5 kişi aşılandı.

Başbakan Sebastian Kurz ve Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ilk aşılananlara görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Kurz, bir yıldır dünyanın pandemiyle ciddi bir mücadele verdiğini, 27 Aralık’ın tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Aşının virüsle mücadelede önemli bir oyun değiştirici olduğunu, pandemiye karşı zaferin başlangıcı olduğunu dile getiren Kurz, aşı programının üç kademeli yürütüleceğini, gelecek haftadan itibaren özellikle sağlık çalışanları ve risk grubu olarak görülen kişilere yapılacak aşının daha sonra ülke genelinde uygulanacağını belirtti.

Kovid-19, dünya çapında 80 milyondan fazla kişiye bulaştı, 1.7 milyondan fazla can aldı.

İtalya'da toplam 2 milyon 38 bin 759 vaka, 71 bin 620 ölüm, İspanya'da toplam 1 milyon 854 bin 951 vaka, 49 bin 824 ölüm kayıtlara geçti. Avusturya'da toplam 348 bin 466 vaka, 5843 ölüm teyit edildi.