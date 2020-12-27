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    Kovid-19 aşısı hezimetinden çıkış için Rusya'nın ürettiği Sputnik V'e başvuran AstraZeneca: Kazandıran formülü bulduk

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (355)
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    Kovid-19'e karşı ilk aşılardan birini geliştirip bunu en umut veren olarak sunan, ama erken başarısızlığa uğrayan AstraZeneca, ilk tescili alan aşı olan Sputnik V'yi geliştiren Rusya ile işbirliğine gitmesinin ardından "Evreka" açıklaması yaptı. İngiliz ilaç devi CEO'su "Kazandıran formülü bulduğumuzu sanıyoruz" dedi.

    Britanya merkezli Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmalarının gerisindeki güç olan AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, kendilerine bağlı araştırmacıların iki dozlu aşının etkinliğini artıracak işe yarar formülü bulduklarını duyurdu.

    Batı'da kabul gören iki aşı olan Biontech-Pfizer ve Moderna'nın geliştirdikleri yüzde 95'e varan etkililik gösterirken, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiğinin genel etkililik oranı yüzde 70'de kalmıştı. 

    Soriot'un bugün Sunday Times gazetesinde yayımlanan "Kazandıran formülü bulduk" açıklaması, Biontech-Pfizer'e ilk onayı veren ve en erken aşılamayı Britanya'da başlatan Boris Johnson hükümeti için iyi haber olarak yorumlandı.

    Zira Oxford/AstraZeneca aşısının diğer ikisine kıyasla fiyatının beşte bir oranında olması ve çok soğukta saklanmasının gerekmemesi gibi avantajları var.

    Britanya için artı bir avantajı daha var, kendi topraklarında bol bol üretilebiliyor. Nitekim Johnson hükümeti, 40 milyon doz Biontech-Pfizer aşısı, 7 milyon doz Moderna aşısının yanısıra 100 milyon doz Oxford/AstraZeneca aşısı ısmarlamış durumda. Bunun 40 milyonunu martta teslim almış olmayı bekliyor. 

    Buldukları çözümle ilgili ayrıntılı açıklamayı yayımlayacakları raporda yapacaklarını söyleyen Soriot, ilk verilerin olumlu olduğunu ve dünya çapında düzenleyici kurumların koydukları kriterleri karşıladığını aktardı. Bu arada insanları biraz hayal kırıklığına uğrattıklarını, ama kendilerinin de bu sorunlarla karşılaşmayı beklemediklerini dile getirdi.

    CEO'nun açıklaması, AstraZeneca aşısının en erken gelecek hafta onay alabileceğine dair haberlerin ardından geldi.

    Sunday Telegraph gazetesi, Oxford-AstraZeneca aşısının en erken 4 Ocak'ta onaylanabileceğini ve hükümetin gelecek ayın ilk iki haftasında 2 milyondan fazla kişiye ilk dozu yapmayı umduğunu iddia etti.

    Bunun üzerine hükümet, İlaçlar ve Sağlık Bakımları Ürünleri Düzenleme Kurulu'na (MHRA) aşının faz 3 klinik deneylerinin verilerini incelemesi için gerekli zamanın tanınmasının zorunlu olduğu açıklamasını yaptı. 

    Ancak Britanya'da hem aşılama konusunda zamana karşı yarış hem de aşı kıtlığı var.

    Sunday Mirror gazetesi, yüzlerce hastanenin hala Biontech-Pfizer aşı dozlarının tedarik edilmesini beklediğini duyurdu. Habere göre en savunmasızları aşılamak için verilmiş olan randevuların bazıları, gecikmeler nedeniyle ertelendi. 

    Sunday People, öncelik listesinin başında olmasına rağmen 12 bin bakımevinde kalanların henüz aşıdan mahrum durumda olduklarını yazdı. 

    Sunday Mirror'a konuşan Ulusal Bakımevleri Derneği Başkanı Nadra Ahmed, kitlesel aşılamanın zor bir uygulama olduğunu, ama hükümetin yine abartılı vaatlerde bulunup bunları yerine getirememe durumuna düştüğünü, pandemide bu durumla sürekli karşılaştıklarını belirtti.

    Muhafazakar Parti hükümetinin pandeminin ilk döneminde bakımevlerini kaderlerine terk etmesi sonucu, yaşlılar, en çok can kaybı veren gruplardan olmuştu.

    Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth, hükümeti, bakımevi sakinlerini aşıyla koruma altına almakta geç kalarak aynı hataları tekrarlamasına karşı uyardı.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (355)
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