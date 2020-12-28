AB ile Brexit ticaret anlaşmasına varan Londra'dan 'sırada Türkiye var' açıklaması

Avrupa Birliği'nden (AB) 1 Ocak 2021'de resmen çıkacak (Brexit) olan Britanya'nın 24 Aralık'ta AB ile ticaret anlaşmasına varmasının ardından sırada Türkiye var.

İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın (Britanya) Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu.

Bu, Muhafazakar Partili, 'Brexit şampiyonu' Başbakan Boris Johnson'ın AB ile ticaret anlaşmasına varması sonrasının ilk serbest ticaret anlaşmasının Türkiye ile imzalanacağı anlamına geliyor.

Anlaşma, Ankara ile Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının aynen devamını sağlayacak.

'Binlerce işin korunmasını sağlayacak'

Yazılı açıklama yapan Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, çok yakında iki ülke arasında önceden kararlaştırılmış anlaşmanın yapılmasından umutlu olduğunu dile getirdi.

"Bu hafta imzalamayı beklediğimiz anlaşma, gümrük vergisiz ticaret düzenlemelerini uyumlandıracak ve ticari ilişkilerimizi destekleyecek. Birleşik Krallık çapında imalat, otomotiv ve çelik sanayilerinde binlerce istihdamın belirsizliğe düşmesini önleyecek" diyen Truss, "Artık ilişkilere özel ve ufku geniş bir BK-Türkiye ticaret anlaşmasını yakın gelecekte imzalamak için Türkiye ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" diye ekledi.

Daha önce 62 ülkeyle ticaret anlaşması yapılmıştı

Brexit için bir yıllık geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak 2021'den önce 62 ülkeyle ticaret anlaşması yapmış bulunan Britanya, ancak AB ile ticaret anlaşmasına vardıktan sonra AB'ye Gümrük Birliği Anlaşması ile bağlı Türkiye'yle anlaşma imzalayabilecek duruma geldi.

Britanya için 5. büyük anlaşma

2019'da Türkiye-Britanya ticaret hacmi, 25 milyar 250 milyon dolara düzeyindeydi.

Türkiye'yle imzalanacak anlaşma, Britanya'nın Japonya, Kanada, İsviçre, Norveç'le müzakere ettiklerinin ardından 5. büyük ticaret anlaşması olacak.