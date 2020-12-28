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    İsviçre'nin Valais Kantonu'ndaki Bagnes Belediyesi'ne bağlı Verbier köyünde aralık ayında kayak sezonunun resmen açılmasıyla birlikte kar yapma makinesi çalışırken

    Yüzlerce Britanyalı turist, İsviçre'nin kayak merkezindeki Kovid-19 karantinasından kaçtı

    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (561)
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    Britanya'da koronavirüsün mutasyon geçirmiş bir varyantının çok hızlı yayılması karşısında 21 Aralık tarihli açıklamayla 14 Aralık'tan itibaren ülkeye girmiş Britanyalılara 10 günlük kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getiren İsviçre, yüzlerce turistin karantinadan kaçması vakasıyla karşılaştı. 

    Büyük kaçış, Alp Dağları'nın kış aylarında nüfüsun yüzde 20'sini Britanyalıların oluşturması nedeniyle 'küçük Londra' diye anılan Verbier köyündeki lüks kayak merkezinde gerçekleşti.

    Noel tatilini geçirmek için Verbier'de bulunan 420 civarında Britanyalı turistin yaklaşık 200'ünün karantina ilanı üzerine gece karanlığında gizli bir operasyonla kayak merkezinden kaçtığı ortaya çıktı. 

    Fransa'dan İsviçre'deki otelleri aradılar

    Firar eden Britanyalı turistlerin bir kısmının, Fransa'ya gidip buradan İsviçre'deki otellerini aradığı ve rezervasyon ettikleri sürenin tamamı için ödeme yapmaları gerekip gerekmediğini sorduğu öğrenildi.

    Gece karanlığının kamuflajı altında kaçtılar

    Sonntags Zeitung'a konuşan Verbier'in bağlı olduğu Valais Kantonu'nun Bagnes Belediyesi Sözcüsü Jean-Marc Sandoz, "Pek çoğu bir gün karantinada kaldıktan sonra gece karanlığının kamuflajı altında kaçtı" dedi.

    Yemeklere dokunulmayınca kaçtıkları fark edildi

    Sandoz, otelcilerin yemek tepsilerinin dokunulmadan kalması ve odalardaki telefonların açılmaması üzerine müşterilerinin kaçtığını anladığını belirtti.

    Sözcü, cumartesi günü otellerde yapılan sayıma göre hala karantinada olanların sayısının 10'dan az olduğunu, geri kalanların ya karantina süresinin dolduğunu ya da karantinadan kaçtıklarını söyledi. 

    İsviçrelilerden Britanyalılara yabancı düşmanı muamele

    Sonntags Zeitung, Britanya'daki varyantın yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu haberleri üzerine Verbier sakinlerinin Britanyalı turistlere yabancı düşmanı muamele ettiklerini, İngilizce konuşan herkese şüpheli gözüyle baktıklarını aktardı.

    Sandoz da "Pek çok kişi sırf İngilizce konuşuyor diye haksız muamele gördü ya da karantina kurallarını ihlal etmekle suçlandı" dedi.

    'Günlerce herkesten şüpheli muamelesi gördüm'

    İsvçire medyası, ikinci adresi Verbier olan Londralı yaşlı bir kadının "Günlerce herkesten şüpheli muamelesi gördüm. Dayanılmazdı" diye şikayet ettiğini yazdı.

    'Britanyalı turistleri suçlamamamız lazım'

    Günlerce 20 metrekare otel odasında kapalı kalmanın zorluğuna dikkat çekerek Britanyalı turistleri suçlamamaları gerektiğini dile getiren Sandoz, Britanyalıların İsviçre'den kızgın hislerle ayrıldıklarına dikkat çekip durumu "Toplumumuzun geçirdiği en kötü hafta" diye niteledi.

    İsviçre, 20 Aralık pazartesi günü durdurduğu Britanya ile uçuşları perşembe günü yeniden başlatmıştı.

    İsviçre Sağlık Bakanlığı'nın pazar günkü açıklamasına göre, Britanya'daki varyanta İsviçre'de iki kişide, komşu Liechtenstein'da bir kişide rastlandı, Güney Afrika'daki varyant da iki kişide görüldü.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (561)
    Etiketler:
    Kayak merkezi, Alpler, firari, Firar, Kaçış, Karantina, Turistler, Turist, İngilizler, İngiliz, İngiltere, Britanyalı, Britanya, İsviçre
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