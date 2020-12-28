Kuzey Akım-2’nin Almanya’dan geçen kısmı tamamlandı

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) yapımcı firma Nord Stream 2 AG’ye dayandırdığı haberine göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Almanya’nın münhasır ekonomik bölgesinden geçen 2.6 kilometrelik kısmının yapımı tamamlandı.

Kuzey Akım-2’nin Almanya’nın münhasır ekonomik bölgesinden geçen 2.6 kilometrelik kısmının yapımı 5 Aralık’ta başlamıştı, Alman yetkililerin verdiği iznin süresi bu ayın sonunda tamamlanıyor.

Ajansın aktardığı üzere yapımcı firma bundan böyle Danimarka’nın kara sularında doğalgaz boru hattının iki paralel kolunda boru döşeme çalışmalarına devam edecek, çalışma ocak ayının ortalarında başlayabilecek. Nord Stream 2 AG’nin açıklamasında, geleceğe dönük planlar hakkında ‘zamanında bilgilendirme yapılacağı’ belirtildi.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kuzey Akım-2’nin tamamlanacağına inandığını dile getirmişti.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.