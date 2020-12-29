Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'da 2020'nin son günlerinde bir deprem fırtınası yaşanıyor. Pazartesi günü 5.2 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balkan ülkesinde, bugün aynı noktada 6.3'lük deprem meydana geldi.

Hısvatistan'da başkent Zagreb'in 50 km güneyinde yer alan Petrinja kentinde yerel saatle 12.20'de bir deprem meydana geldi. Deprem, son 31 saatte meydana gelen 13. sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 6.3, GFZ (GFZ Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi) 6.4 olarak açıkladı.

GFZ depremin 10 km derinlikte olduğunu duyurdu.

M6.3 #earthquake (#potres) strikes 44 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1NS1FchWGP — EMSC (@LastQuake) December 29, 2020

​Deprem, Zagreb'in yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. Slovenya, Hırvatistan'daki depremin ardından önlem olarak nükleer santralini kapattı.

Olay yerinden gelen görüntülerde binaların hasar aldığı görüldü.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8 — Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020

Yerel haber kanalı N1, Pazartesi gerçekleşen depremde ağır hasar gören binanın bir aracın üzerine düştüğünü ve içindeki kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Petrinja has significant damage. A man was safely extracted from his vehicle pic.twitter.com/dL2vxy7lZM — Tea Horvatic (@teahorvatic) December 29, 2020

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Art arda depremler

Petrinja'da dün peş peşe 5.2 ve 5 büyüklüğünde iki deprem olmuş, bazı binalar hasar görmüştü.

Mart ayında Zagreb'te meydana gelen 5.3'lük depremde 27 kişi hayatını kaybetmişti.