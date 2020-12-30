Hırvatistan depreminde ölü sayısı 7'ye yükseldi: 'Burası Hiroşima gibi'

Hırvatistan'ın Petrinja kentinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 7'ye ulaştı. Ölenler arasında 12 yaşında bir kız çocuğu da bulunuyor.

Başbakan Andrej Plenkovic, sayının artmasını öngördüklerini belirterek en az 20 kişinin de yaralı olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hırvat Dağ Kurtarma Servisi tarafından enkaz altından 6 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic, N1 televizyonuna yaptığı açıklamada, şehirde su ve elektrik olmadığını belirtti. Dumbovic, "Elektriğimiz yok, suyumuz yok. Her şey mahvoldu. Karanlıktayız, harabeler arasında insanları arıyoruz. Kasaba tamamen yok oldu, ölü çocuklar var. Burası Hiroşima gibi, kasabanın yarısı artık yok" diye konuştu.

Petrinja'da Pazartesi peş peşe 5.2 ve 5 büyüklüğünde iki deprem olmuş, bazı binalar hasar görmüştü. Mart ayında Zagreb'te meydana gelen 5.3'lük depremde 27 kişi hayatını kaybetmişti.