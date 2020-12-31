Merkel, AB dönem başkanlığını Portekiz Başbakanı Costa'ya devretti

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının resmi olarak 1 Ocak'ta Almanya'dan Portekiz'e geçecek olmasına bir gün kala Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevini sanal ortamda Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya devretti.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, kendisinin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mesajlarını Twitter hesabından paylaştı.

Merkel, altı aylık dönem başkanlığı süresince yaşadıkları 'temel zorluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğunu' vurguladı.

Costa da Merkel'e hitaben yaptığı açıklamada, "Çalışmalarınızın devamını getirmek ve görevi elinizden almak Portekiz için büyük bir sorumluluk ve gurur" ifadelerini kullandı.

A 1 de janeiro inicia-se a Presidência portuguesa da União Europeia sob o lema “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital” É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber o testemunho da Alemanha e da Chanceler Ângela Merkel. #EU2021PT #EU2020DE pic.twitter.com/LircqL5DJI — António Costa (@antoniocostapm) December 30, 2020

Costa, dönem başkanlığı süresince Portekiz'in, 'AB'nin sosyal politikalarının gelişimi ve dünyaya açık stratejik özelliği üzerinde yoğunlaşacağını' söyledi.

AB dönem başkanlığını 4'üncü kez üstlenecek olan Portekiz'in ana gündeminde Kovid-19 aşılanma süreci ve salgının sosyo-ekonomik zararlarını telafi etmek için AB'nin aldığı kararların uygulanması olacak.