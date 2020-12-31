Ukrayna’da Rusya bandıralı gemilere yasak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Zelenskiy’in “Ülke içi nehir taşımacılığı hakkında” yasa tasarısını imzaladığı ifade edildi. Ukrayna içindeki nehir ulaşımı alanındaki ilişkileri düzenlediği ifade edilen yasa tasarısının, ayrıca Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması kapsamındaki direktif ve düzenlemelerin temel taleplerini uyguladığı aktarıldı.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada tarafından 3 Aralık’ta onay alan yasa tasarının metninde, “işgalci ülkenin bayrakları altında hareket eden gemilerin, işgalci ülkenin vatandaşlarına veya Ukrayna’nın 'Yaptırımlar hakkında' yasasına uygun olarak özel ekonomik ve diğer yaptırımlara tabi tutulan kişi ve şirketlere ait gemilerin” Ukrayna’daki nehirlerden geçişinin yasaklandığı ifade ediliyor.

Ukrayna’da nehir yolları ülkenin en büyük nehirleri olan Tuna, Dinyeper ve Dinyester’den oluşuyor.