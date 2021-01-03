Belçikalı milliyetçi lider canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı: Yeni yıl, utanç verici bir anla başladı

Belçika'da Anvers'in (Antwerpen) Belediye Başkanı Bart De Wever, arkasındaki aynayı farketmedi ve yeni yılın ilk canlı yayınına iç çamaşırıyla katıldı.

Belçika'da ana muhalefetteki milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N - VA) lideri ve ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'in (Antwerpen) Belediye Başkanı Bart De Wever, Cumartesi günü kamu yayıncısı Radyo 2'nin, aynı zamanda internet üzerinde görüntülü olarak yayınlanan programına konuk oldu.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, koronavirüs önlemleri nedeniyle evinden çalışan Anvers Belediye Başkanı, üzerinde spor bir gömlek ve altında iç çamaşırıyla yatak odasındaki bilgisayarın karşısına geçti.

Ancak arkasındaki aynayı farketmeyen Bart De Wever'in çıplak bacakları ve toplanmamış yatağı ekrana yansıdı. Flaman milliyetçisi politikacı, "Yeni yıl, utanç verici bir anla başladı" dedi.