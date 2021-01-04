İngiltere'de Oxford-AstraZeneca koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı

Batı aleminin Kovid-19'a karşı en ümit veren aşı addetmesine karşın pek çok sorun nedeniyle devreye girmesi geciken Oxford Üniversitesi-AstraZeneca aşısının, Birleşik Krallık'ta acil kullanım yetkisi alması sonrası bugün ülke çapında kullanılmasına başlandı.

İlk aşılama, aşının geliştirildiği merkeze birkaç yüz metre mesafedeki Oxford Üniversitesi Hastanesi'nde Brian Pinker'e yapıldı.

82 yaşındaki diyaliz hastası, Oxford-AstraZeneca aşısının klinik deneyler haricinde uygulandığı ilk kişi olmaktan 'büyük memnuniyet' duyduğunu açıkladı.

Brian Pinker, 82, becomes first person in UK to be vaccinated with Oxford-AstraZeneca Covid-19 vaccine outside clinical trials, as rollout beginshttps://t.co/VPkiPM08D4 pic.twitter.com/69uxGJZan8 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 4, 2021

Kendisini 'doğma büyüme Oxfordlu' diye niteleyen Pinker, 'Oxford icadı aşıyı olmaktan gerçekten gurur duyduğunu' dile getirerek şunları söyledi:

"Hemşireler, doktorlar, sağlık çalışanları, hepsi birden bugün harikaydılar. Artık gelecek ay eşim Shirley ile birlikte 48. evlilik yıldönümümüzü kutlamayı gerçekten iple çekebilirim."

BREAKING: Brian Pinker, an 82-year-old retired maintenance manager and a patient at Oxford University Hospital, has become the first to receive the Oxford-AstraZeneca vaccine.



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