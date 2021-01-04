Assange'ın ABD'ye iadesi talebine Britanya yargısından ret

ABD yönetimlerinin yüz binlerce gizli belgesini yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Washington'a teslim edilmesi yönündeki talep, Londra'daki mahkeme tarafından reddedildi. Assange için zafer niteliğindeki karara diğer yandan itiraz yolu açık.

Yargıç Vanessa Baraitser'in WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'de hapiste ölmesiyle sonuçlanabilecek casusluk suçlamalarından Washington'a teslim edilmesi yönündeki talebi reddetmesi, Londra'daki mahkeme önünde toplanan ifade, basın ve bilgi edinme özgürlüğü taraftarlarınca kutlamalarla karşılandı.

Londra'daki Merkez Ceza Mahkemesi Yargıcı Baraitser, kararını, ABD'ye sınırdışı edilmesinin Assange'ın zihinsel sağlığına zarar vermesi ve bunun sonucunda intihar etmesi riskiyle gerekçelendirdi.

WikiLeaks kurucusunun avukatlarının Donald Trump'ın başkanlığındaki ABD yönetiminin iade talebinin basın özgürlüğüne vahim tehdit oluşturduğu dahil tüm savlarını reddeden Baraitser, 'Assange'ın ne yayınlayacağına karar verme konusunda sınırsız takdir yetkisi olmadığını' iddia etti.

49 yaşındaki Assange hakkındaki toplam 175 yıl hapis cezasına tekabül eden casusluk suçlamaları, ABD hükümeti bilgisayarlarını hackleme ve gizli askeri bilgileri yayımlamayla ilgili 18 maddeyi içeriyordu.

Bunlar, 2007'de ABD işgali altındaki Irak başkenti Bağdat'ta Apache helikopteri saldırısında iki Reuters muhabiri dahil onlarca sivil kişinin ölmesinin videosunun yayımlanmasını da kapsıyor.

Haftalardır devam eden duruşmalar boyunca Assange destekçileri WikiLeaks'in kurucusuna Washington'ın yönelttiği suçlamaların basın özgürlüğüne saldırı olduğunu belirtirken savunma ekibi de suçlamaların ve iade talebinin siyasi amaçlı olduğunu vurguladı.

Assange, yaklaşık 7 yıl boyunca sığındığı Ekvador'un Londra'daki Büyükelçiliği'nden 2019'da Britanya polisinin baskınıyla zorla ve karga tulumba şekilde çıkarılıp hapse konulmuştu.