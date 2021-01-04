Kathimerini: Türkiye Yunanistan'a keşif faaliyetlerini durduracağına dair güvence verdi

Kathimerini gazetesi, ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Türkiye'nin Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol arama faaliyetlerinden vazgeçeceğine dair güvence verdiğini ve istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması için Ankara'dan bir adım beklendiğini belirtti.

Yunanistan'ın Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin önümüzdeki haftalarda Türk sularında kalacağına dair bildirilen teminatlara rağmen, geçen ay üst düzey Türk hükümet yetkililerinin tartışmalı açıklamalar yaptığı ve bu nedenle ihtiyatlı olmaya devam edeceği bildirildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Ocak'ta Joe Biden'ın ABD başkanı olarak yemin edecek olması ve AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararları nedeniyle, Yunanistan ile diplomasi yolunu seçeceğine inanıldığı ifade edildi.

Athens eyeing restart of exploratory talks with Ankara https://t.co/3rIese9PDt pic.twitter.com/tGl4IBsWl9 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) January 4, 2021

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