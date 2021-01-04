Korona bir devi daha devirdi: Avrupa'nın en büyük genelevine resmen iflas davası açıldı

Avrupa'nın ve hatta dünyanın en büyük genelevlerinden biri olan Almanya'nın Köln kentindeki Pascha, koronavirüs pandemisinin ikinci dalgası karşısında havlu attı.

Ocak 1972'de kapılarını açmış genelev temelli işletme, pandeminin ilk dalgasında 5 ay kapalı kalması üzerine eylülde iflasını ilan etti. Ekim ayında gece kulübünün kapalı kalması ve diğer bölümlerde pandemi kurallarına uyulması kaydıyla yeniden açılmasına izin verildi. Ancak ikinci dalga nedeniyle Almanya'nın yeniden kapanmasına koşut tekrar kilit vurulan Pascha hakkında resmen iflas davası açıldığı duyuruldu.

Köln'deki bir mahkeme, çok geniş çaplı işletmenin yöneticilerine aşırı borç ve ödeme yapmazlık gerekçesiyle 28 Aralık'ta dava açıldığını belirtti.

Bild gazetesine konuşan Pascha Genel Müdürü Armin Lobscheid, "60 çalışan işten çıkarıldı. Altı haneli aylık sabit giderleri, gelir elde edemeden karşılayamazdık" diyerek ekledi:

"Yeniden zorunlu kapanmayla firmayı işletme imkanımız kalmadı."

İşten çıkarılanların 9 bin metrekarelik 12 katlı binadaki işletmenin barlarında, restoranlarında, idaresinde, güvenlik ve temizlik işlerinde görevli 60 çalışan olduğu belirtildi.

Günde 24 saat hizmet veren Pascha'da normal zamanda yaklaşık 120 serbest seks işçisi, 80'den fazla çalışan istihdam edilirken, 1000 civarında müşteri ağırlanıyordu.