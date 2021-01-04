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    Fransa’da bir haftada yalnızca 450 kişi Kovid-19 aşısı oldu: Hükümet hızlandırma kararı aldı

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Avrupa
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    Ocak ayında 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı vurulmasının hedeflendiği Fransa'da 27 Aralık'ta başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyasında 1 hafta geçmesine rağmen sadece 450 kişiye aşı yapılması eleştri konusu oldu.

    Fransa'da 27 Aralık'ta başlayan ve Pfizer/BioNTech aşısının uygulandığı kampanyada 1 hafta geçmesine rağmen sadece 450 kişiye aşı yapılması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

    Oxford Üniversitesi'nin Kovid-19 aşılarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre dünyada Kovid-19'a yönelik başlayan aşı kampanyasında Fransa aşı yapan ülkeler sıralamasında en sonda yer alıyor.

    Aynı gün aşı uygulamasına başlamalarına rağmen komşu ülke Almanya'da 230 binden fazla kişiye aşı yapıldı. 

    Uzmanlardan tepki: Tam bir fiyasko

    Fransız Epidemiyolog Martin Blachier, "Cumhurbaşkanı olsaydım sağlık bakanıma çok sert davranırdım. Bu tam bir fiyasko. Bu tıp dünyasında yaşadığımız en büyük fiyaskoydu. Lojistik ve iletişim fiyaskosu" dedi. 

    Blachier, yeterince aşı merkezi de kurulamadığını belirtirken, Grand Est bölgesi başkanı Jean Rottner, Fransa'da koronavirüse karşı aşılamanın gecikmesini, 'Devlet skandalı' olarak nitelendirdi.

    Acil doktoru Patrick Pelloux da sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Diğer ülkelere kıyasla gerçekten aptal görünüyoruz" ifadesini kullandı.

    Hükümet huzurevinde yaşayanların aşı vurulmadan önce randevu alıp yazılı izin istemesinin süreci yavaşlattığını ve bir çok kişinin de aşı vurulmak istemediğini belirtti.

    Hızlandırma kararı

    Ülkede aşılamanın çok yavaş ilerlediği gözlemlenince hedefler değiştirildi. Hükümet aşılama stratejisini hızlandırma kararı alarak bugünden itibaren 50 yaş üstü sağlık çalışanlarının aşılanacağını duyurdu. Hızlandırma planı kapsamında Şubat ayından itibaren, şehirlerde aşılama merkezleri kurulacak. Merkezlerde 75 yaş üstü ve daha sonra 65 yaş üstü kişilere aşı yapılması hedefleniyor.

    Fransa’nın aşılama stratejisini 3 etapta gerçekleştireceği ve ilk etapta aşının huzurevlerinde yaşayan kişilere yapılacağı belirtilmişti. Fransa Başbakanı Jean Castex, Ocak ayında 1 milyon kişinin aşı vurulmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

    Uzmanlara göre Fransa'nın aşılama hedefine ulaşması için ülkede her gün 32 bin 247 kişiye aşı yapılması gerekiyor.

    Kasım ayında yayınlanan Ipsos anketi, Fransızların yüzde 46'sının Kovid-19 aşısı olmayı reddettiğini ortaya koymuştu. Bu oran Birleşik Krallık'ta yüzde 21, Almanya'da ise yüzde 30'du. 2019'da Gallup tarafından yapılan ankette ise, her üç Fransızdan birinin tüm aşıların tehlikeli olduğunu düşündüğünü ortaya koymuştu. Bu oran ankete katılan 144 ülkede arasında en yüksek oran olarak öne çıkmıştı. 

    12 bin 489 yeni vaka

    Fransa'da dün açıklanan son resmi verilere göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 bin 489 artışla 2 milyon 655 bin 728'e yükseldi. 

    Kovid-19'dan 157 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 37'ye çıktı.

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Fransa
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