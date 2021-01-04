Başkonsolosun şoförünün oğlu nehirde ölü bulundu

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu şoförünün 3 gündür kayıp olan oğlu Ahmet Kiranlioğlu’nun cesedi Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde Ren Nehri'nde bulundu.

DHA'da yer alan bilgiye göre baba İsrafil Kiranlioğlu 31 Aralık yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından oğlundan haber alamadığını duyurmuştu. Paylaşımın ardından Ahmet Kiranlioğlu’nun arkadaşları genci Köln kenti ve çevresinde aramaya başlamıştı.

Aracında mektup bulundu

Neuss polisi kayıp gencin cesedini Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde Ren Nehri'nde bulunduğu ifade edildi. Kayıp gence ait aracın da Köln’ün Poll semtinde Rodenkirschen köprüsü altında içinde bir mektup ile bulunduğu ifade edilirken, Köln polisi Ahmet Kiranlioğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.