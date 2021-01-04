İskoçya Ocak sonuna kadar karantinaya giriyor

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren İskoçya'da Ocak ayının sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İskoç bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, zorunlu haller dışında evden çıkmanın kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

Önlemler kapsamında ibadet yerlerinin kapatılacağı, toplu spor faaliyetlerinin yasaklanacağı ve okulların uzaktan eğitime devam edeceği, çalışanların işerini evden yürütecekleri belirtildi.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, koronavirüs vakalarındaki ani artışın, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırdığını açıkladı. İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirten Sturgeon, "Şu anki durumun geçen yılın Mart ayından daha fazla endişe verici olduğunu söylemek abartı olmaz" dedi.

Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Kralıık'ta dün 54.990 yeni virüs vakası açıkladı ve pandemiden şimdiye kadar 75.000'den fazla kişi öldü.

Ülke genelinde koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hükümet tarafından planlanan aşamalı kısıtlamalar, son seviyeye yükseldi.