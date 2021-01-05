Ukrayna’da muhalefet Sputnik V aşısının tescil edilmesi için imza toplayacak

Ukrayna’daki ‘Muhalefet Platformu-Yaşam İçin’ partisi, Rus Sputnik V aşısının ülkede tescil edilmesi için imza toplamaya başlamayı planladıklarını duyurdu.

‘Muhalefet Platformu-Yaşam İçin’ partisinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Sputnik V aşısının tescili için imza toplamaya başlamayı planladıkları belirtildi.

Açıklamada, Sputnik V’nin ülkeye en kısa sürede temin edilebilecek tek aşı olduğu kaydedildi.

Partinin gençlik kanadının başkanı Artyom Marçevskiy “Aşının alınması ve üretimi için imza toplamaya başlıyoruz. İlk önce (Donetsk’teki) Pokrovsk, Dobropolye, Mirnograd’da yaşayanlarla başlayacağız, sonra Donetsk ve Lugansk bölgelerinin tamamını dahil edecek, ardından da Ukrayna’nın tamamına yayacağız. Talebimiz aşının tescil edilmesi ve Ukrayna halkına sağlanması yönünde” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda kişinin konuyla ilgili partiye başvurduğunu belirten Marçevskiy, aralarında yaşlılar, kronik hastalıkları olan kişiler ve sevdikleri için endişelenen gençlerin olduğunu söyledi. Marçevskiy, mevcut yönetimin siyasi önyargıları yüzünden insanların ölebileceğini ifade etti.

Ukrayna parlamentosu Rada milletvekili ve ‘Muhalefet Platformu-Yaşam İçin’ partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, ülkenin önde gelen ilaç şirketlerinden Biolek’in Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının devlet tescili için Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na başvurduğunu belirtmişti.

Sputnik V aşısının geliştiricisinin, aşının üretimi için gerekli teknolojinin Ukraynalı işletmeye aktarılmasına izin verdiğine dikkat çeken Medvedçuk, transferin 2 hafta içinde gerçekleştirilebileceğini, aşı üretimininse 3 ila 6 ayda başlayabileceğini vurgulamıştı.

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko ise, Sputnik V’nin üçüncü araştırma aşaması bitmeden tescilinin mümkün olmayacağını söylemişti.