Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Almanya'da kapanma önlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Sosyal temas da ciddi şekilde sınırlandırılacak. 7 günlük yeni vaka değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olan bölgelerde dolaşıma sınırlama getirilecek.



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