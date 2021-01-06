Johnson: İngiltere'de şu anda 1 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalanmış durumda

İngiltere’de dün 60 bin 916 yeni vakanın tespit edilmesi ile birlikte salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Başbakan Boris Johnson'da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vaka sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

'Başka seçeneğimiz yok'

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi de, ülkede 'her 50 kişiden birinin enfekte olduğunu' açıkladı. Bu oran, eylülde 900 kişide 1 olarak açıklanmıştı.

Alınan yeni kısıtlama kararlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Johnson, İngiltere'deki hastanelerdeki hasta sayısının şu anda pandeminin ilk dalgasına göre yüzde 40 daha fazla olduğunu söyledi. Johnson, "Mevcut duruma bakıldığında herkesin başka seçeneğimiz olmadığını anlayacağına inanıyorum" dedi.

'Yeni varyantın ülkenin her yerinde yükseldiği ortada'

İngiltere'nin Baş Tıbbi Sorumlusu Chris Whitty ise, geçen iki hafta içinde enfeksiyonların yüzde 70 arttığını söyledi ve "Bu yeni varyantın ülkenin her yerinde yükseldiği ortada" ifadelerini kullandı. Whitty ayrıca, enfeksiyonlardaki artışın hastaneye yatışlarda da artışa yol açacağı ve bunun da kaçınılmaz olarak ölümlerde artışa yol açacağını vurguladı ve herkesin mevcut kısıtlama kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

Ulusal Sağlık Hizmetinden alınan rakamlara göre, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin sayısı 3 Ocak'ta 3.351 rakamıyla zirveye çıktı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 830 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı ise 76 bin 305’e yükseldi.