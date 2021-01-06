Norveç’te Pfizer aşısı vurulan iki huzurevi sakini hayatını kaybetti

Norveç’te Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu iki huzurevi sakini hayatını kaybetti. Yetkililer, ölüm sebebinin aşı veya bir rastlantı olup olmadığını araştırıyor.

Portekiz’de Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşıyı olan 41 yaşında bir hemşirenin hayatını kaybetmesinden sonra Norveç’ten de aşılanan iki huzurevi sakininin ölüm haberi geldi.

Norveç İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “5 Ocak’ta, aşılamadan birkaç gün sonra iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisini aldık” ifadeleri kullanıldı.

Ajansın Tıbbi Direktörü Steiner Madsen, “Ölüm sebebinin aşı mı yoksa bunun aşılamadan sonra gerçekleşen bir rastlantı mı olduğu konusunda inceleme yapmamız gerekiyor” dedi.

Madsen, şu anda sağlık durumu kötü olan ve ciddi hastalıkları bulunan risk grubundaki kişilerin aşılandığını kaydetti.

Ajans, Norveç Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü ile birlikte ölümlerin sebebini araştırıyor.

Norveç’te Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşı ile aşılama 27 Aralık’ta başlamıştı.