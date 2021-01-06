İngiltere'nin ABD büyükelçisinden itiraf: Rusya'nın pandemi sürecinin kazanan tarafı olmasını istemiyoruz

Bloomberg'e demeç veren Pierce, "Bir sabah uyandığımızda yapay zeka ve sibernetik gibi alanlarda Çin standartlarıyla karşılaşmak istemiyoruz. İkinci büyük meydan okuma, Moskova ve Çin tarafından gerçekleştirilecek stratejik rekabettir" dedi.

Çin'in bu alanlarda gelecekteki teknolojik gelişimin kurallarını koyma ihtimalini tehlike bulduklarını söyleyen Pierce, günümüzde yaşanan durumu 1950'li yıllarda nükleer teknolojilerin yaygınlaştığı döneme benzetti.

Pierce, "Çin'in son derece otoriter bir şekilde gelişmesi ve yeni teknolojiler, açık pazarlara fayda sağlamalı. Bu nedenle ABD ve İngiltere, açık toplumların Çin ve Rusya'nın oluşturduğu stratejik meydan okumaya karşı koyabilmeleri için her şeyi doğru şekilde yapmalı" ifadelerini kullandı.