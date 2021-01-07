Almanya'da hava olaylarına artık yabancı isimler de verilecek: İlk fırtınanın adı 'Ahmet'

Almanya’da çoğunluğu göçmen kökenli gazetecilerden oluşan ve ayrımcılığa karşı faaliyetleriyle bilinen Yeni Almanya Medya Çalışanları adlı kuruluşun başlattığı proje ile, ülkede yaşayan farklı kültürlerin daha iyi temsil edilmesi için artık meteorolojik olaylara yabancı isimler de verilecek. Yılın ilk hava basıncının ismi, 'Ahmet' olacak.

‘Yeni Alman Medyacılar’ (NdM) isimli kuruluşun çokkültürlülüğe dikkat çekmek için başlattığı proje ile Almanya'daki hava olayları artık yabancı kökenli isimlere de sahip olacak.

NdM, proje kapsamında, Meteoroloji Dairesi'den 2021 yılına ait alçak ve yüksek hava basınç cephelerinin telif haklarını satın alarak ülkede yaygın olarak kullanılan Türk, Arap, Kürt ve Yunan kökenli isimler verdi.

Buna göre, 2021'de kar getiren yılın ilk alçak basınç cephesi 'Ahmet' adını alırken, Cemal, Goran, Dimitrios gibi isimler de kullanıma girdi.

Wie ist es zu unserer @Wetterkampagne gekommen und was wollen wir damit? Hier geht es zu unseren FAQs: https://t.co/DOegpbhhD4 #wetterberichtigung pic.twitter.com/Xy05oz7r4H — Neue deutsche Medienmacher*innen (@NDMedienmacher) January 5, 2021

​İnternet'te #wetterberichtigung (#HavaDurumuDüzeltme) hashtag'ı ile başlayan bu proje Almanya'nın çeşitliliğinin topluma daha iyi yansıtılmasını talep eden sembolik bir girişim.

NdM'nin Başkanı Ferda Ataman, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar, meteorolojik olaylarda çoğunlukla tipik Alman isimleri veriliyordu. Havayı çeşitlendirmek, sadece sembolik bir çıkış. Önemli olan toplumsal çeşitliliğin nihayet her yerde normal karşılanması" dedi.

Almanya'da hava olayları sadece meteorologlar tarafından isimlendirilmiyor. Vatandaşlar, 240 ila 360 Euro (yaklaşık 2-3 bin TL) arasında bir fiyat karşılığında Meteoroloji Dairesi'nden isim hakkı satın alabiliyor.