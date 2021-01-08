İki ülkeden ortak girişim: Kediler için Kovid-19 aşısı geliştirilecek

ABD ve İtalya'dan iki şirket güçlerini kedilere Kovid-19 aşısı için birleştirdi.

İtalya merkezli Takis Biotech'in veteriner birimi EvviVax ve ABD merkezli Applied DNA Sciences, hayvanlar için Kovid-19 aşısı geliştirdiklerini duyurdu. Şirketlerin geliştirdiği Kovid-19 aşısı iki dozdan oluşuyor ve klinik araştırmaların bu ay New York'ta kediler üzerinde başlaması planlanıyor.

Aşı, Takis Biotech'in 2020'nin başlarında insanlar için geliştirmeye başladığı, virüse karşı bağışıklık tepkisi yaratan proteinler üretmek için DNA fragmentleri kullanan teknolojiye dayanıyor. Yaz mevsiminde ABD Tarım Bakanlığı'ndan onay alması hedeflenen aşının klinik araştırmalarının 6 ay sürmesi bekleniyor.

Independent Türkçe'nin Forbes'ten aktardığına göre, şirketler kedileri enfeksiyondan korumayı düşünse de asıl hedef virüsün hayvanlarda mutasyona uğramasını engellemek ve bu sayede insanların tekrar enfekte olma ihtimalini azaltmak. Applied DNA Sciences CEO'su James Hayward, kedi sahiplerinin, hayvanlarından enfekte olma konusunda endişelenmeleri için çok az neden olduğunu belirtti.

The shot could be effective for dogs, minks and zoo animals, too.https://t.co/92us9zSMry — Forbes Science (@ForbesScience) January 7, 2021

​Öte yandan, virüs taşıyan kedinin insanlara risk arz etmediğine inanmayı içgüdüsel olarak zor bulduğunu, evcil kedileri ve insanları birlikte koruyabileceklerini söyledi. Zira şu ana kadar insanlara virüs bulaştıran herhangi bir kedi vakası olmamasına rağmen bu ihtimal ortadan kalkmış değil.

Şimdiye kadar Danimarka'da milyonlarca vizon, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir varyantı sebebiyle itlaf edilmiş, ABD'den Hong Kong'a onlarca kedi ve köpeğe Kovid-19 teşhisi konmuştu.