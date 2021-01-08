Ukrayna'da sıkı karantina önlemleri uygulanmaya başlandı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede gece yarısından itibaren Kovid-19 salgını nedeniyle sıkı karantina kısıtlamaları getirildiğini açıkladı. Tedbirler içerisinde restoran ve kafelerde yalnızca paket servise izin verilmesi dışında, mağazalar, spor salonları ve diğer işletmelerde uygulanacak birçok kısıtlama bulunuyor.

Ukrayna’da uygulanmaya başlayan yeni kısıtlama kararları doğrultusunda tüm ülke genelinde 8 ile 25 Ocak arası önlemler artırılacak. Kültürel etkinliklerin yasaklandığı bu dönemde spor salonları, yüzme havuzu gibi yerlere de ekstra tedbirler getirilecek. Anaokulları hariç eğitim kurumları uzaktan eğitime devam edecek ve kuaför ve berber salonları yalnızca randevu ile çalışabilecek.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 8-24 Ocak tarihleri arasında uzaktan çalışma fırsatı olan tüm kurumları da bu çalışma düzenine geçmeye çağırdı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Ukrayna'da pandeminin başlangıcından bu yana 1 milyon 300 bin koronavirüs vakası tespit edildi.

Ukrayna, Rusya’dan aşı alır mı?

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy aralık ayında New York Times gazetesine verdiği röportajda, Batı aşılarının ülkeye tedarik zamanı belirsiz olduğu için bu aşıların alınmasının bir süre daha ertelendiğini söyledi.

Ukrayna lideri, Rus Sputnik V koronavirüs aşısı satın alıp almayacakları sorusu karşısında, son aşama denemelerinin sürüyor olması nedeniyle Sputnik V aşısının güvenli olduğunun kanıtlanmadığını savundu ve Rus aşısı dışında diğer aşıları almaya hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna aralık sonunda 1.9 milyon doz Coronovac aşısının tedariki için Çin ile anlaşma imzalamıştı. Coronovac aşısının klinik denemeleri de Sputnik V aşısının testleri gibi tamamlanmış değil, Türkiye dahil birçok ülkede devam ediyor.