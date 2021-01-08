Macaristan Başbakanı Orban: Aşılar için Rusya ve Çin'le görüşmeye devam ediyoruz

AB'de Kovid-19 aşısı alım hızının çok yavaş olduğunu söyleyen Macaristan Başbakanı Orban, bu nedenle Rusya, Çin ve İsrail ile görüşmeye devam ettiklerini bildirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı alım sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kossuth Radio radyosuna konuşan Orban, "Maalesef AB aşıları çok yavaş satın alıyor, bu yüzden İsrail, Rusya ve Çin ile görüşmeye devam ediyoruz, çünkü eğer beklemeye devam edersek şu an bulunduğumuz zor durum devam edecek" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı, "Brüksel'e ancak AB düzeyinde kesinlikle daha iyi başa çıkacaklarından emin olabildiğimiz yetkileri vermemiz gerekiyor" diye ekledi.