Almanya'da bir bölge parlamentosu, Kuzey Akım 2'nin desteklenmesi için fon kurulmasını onayladı

Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin parlamentosu, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının devam etmesine katkı sunma amacı taşıyan 'MV İklim ve Çevre Koruma' adlı çevre fonunun kurulmasına ilişkin bölgesel hükümetin önerisini oy çokluğuyla kabul etti.

ABD'nin yaptırımlarla durdurmaya çalıştığı Kuzey Akım 2 projesinin yapımına devam edilmesi için Almanya'da yeni bir formül geliştirildi.

Kuzey Akım 2 boru hattının bitiş noktası olan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin parlamentosu, bölge hükümetinin projenin desteklenmesine yönelik önerisini onayladı.

Bild gazetesinin haberine göre proje üzerinde çalışan bazı şirketler, hattın inşasının tamamlanması için bir fon kuracak. Böylece Alman şirketler, doğrudan etkileşime geçmek yerine fon aracılığıyla etkileşimde bulunacakları için ABD'nin yaptırımlarının etrafından dolaşmış olacak.

Projenin operatör şirketi Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada "Fon, Almanya'nın iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sunacak ve geçici operasyonel faaliyet kapsamında güvenli gaz transferinin sağlanması için inşanın tamamlanmasıyla ilgili işlere destek verecek" denildi.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren Kuzey Akım 2 yaptırımları, inşanın tamamlanması için gerekli sigorta ve sertifikasyon hizmetlerini sunan şirketlerin yanı sıra hattın inşasında yer alan gemiler için hizmet sunan şirketleri hedef alıyordu.

Avrupa Komisyonu, Aralık 2020'de yaptığı açıklamada yaptırım uygulanmasına karşı olduklarını duyurmuştu.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Manuela Schwesig, Almanya'nın Kuzey Akım 2'den vazgeçmesi halinde geriye kalan tek seçeneğin ekolojik açıdan daha kötü ve mali açıdan daha pahalı olan ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazının alınması olacağını söylemişti.