Almanya'da bir bölge parlamentosu, Kuzey Akım 2'nin desteklenmesi için fon kurulmasını onayladı

ABD'nin yaptırımlarla durdurmaya çalıştığı Kuzey Akım 2 projesinin yapımına devam edilmesi için Almanya'da yeni bir formül geliştirildi.
Kuzey Akım 2 boru hattının bitiş noktası olan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin parlamentosu, bölge hükümetinin projenin desteklenmesine yönelik önerisini onayladı.
Bild gazetesinin haberine göre proje üzerinde çalışan bazı şirketler, hattın inşasının tamamlanması için bir fon kuracak. Böylece Alman şirketler, doğrudan etkileşime geçmek yerine fon aracılığıyla etkileşimde bulunacakları için ABD'nin yaptırımlarının etrafından dolaşmış olacak.
Projenin operatör şirketi Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada "Fon, Almanya'nın iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sunacak ve geçici operasyonel faaliyet kapsamında güvenli gaz transferinin sağlanması için inşanın tamamlanmasıyla ilgili işlere destek verecek" denildi.
Avrupa Komisyonu, Aralık 2020'de yaptığı açıklamada yaptırım uygulanmasına karşı olduklarını duyurmuştu.
Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Manuela Schwesig, Almanya'nın Kuzey Akım 2'den vazgeçmesi halinde geriye kalan tek seçeneğin ekolojik açıdan daha kötü ve mali açıdan daha pahalı olan ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazının alınması olacağını söylemişti.
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