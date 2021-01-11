Sırbistan toplu aşılamaya başlamak için Sputnik V aşısından 500 bin doz bekliyor

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ülkede toplu aşılamaya başlanması için Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından yakın zamanda 500 bin doz beklendiğini belirtti.

Sırbistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mirsad Djerlek ile birlikte başkent Belgrad’da bir hastanenin sağlık çalışanlarına başlatılan aşı uygulamasında hazır bulunan Brnabic, Sırbistan’da toplu aşılamaya başlanması için Rus Sputnik V aşısından yakın zamanda 500 bin doz beklendiğini ifade etti.

Brnabic, “Sırbistan'da toplu aşılamayı yılın ilk yarısının sonuna kadar tamamlayabileceğimizden eminim, hedefimiz de budur. 4 milyon kişiye 8 milyon doz aşı tedariki için anlaşmalarımız var” diye konuştu.

Sırp Başbakan, “Yarın Pfizer aşısından ek olarak 18 bin 525 doz teslim alacağız. Sırbistan vatandaşları için önemli haber, Çin’de yetkili makamların Sinopharm aşısının Sırbistan'a ihraç edilmesine ilişkin izni onaylamasıdır. Ayrıca Sputnik V aşısından yaklaşık 500 bin doz daha bekliyoruz, bu nedenle toplu aşılamaya başlamak için gerekli tüm önkoşullar mevcut” ifadelerini kullandı.

Sırbistan’da aşılama, Pfizer/BioNTech aşısının 4 bin 875 dozdan oluşan ilk partisi 22 Aralık'ta ülkeye ulaştıktan sonra 24 Aralık’ta başlamıştı. Öncelikle yaşlı bakım evlerinde kalanlara yapılması planlanan aşıyı başkent Belgrad'da ilk yaptıran Başbakan Ana Brnabic ve ardından Çalışma Bakanı Darija Kisic Tepavcevic olmuştu.