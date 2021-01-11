Bugüne dek 2 milyondan fazla kişinin aşılandığı İngiltere'de toplu aşılama başladı: Hedef, 15 Şubat'a dek 15 milyon kişi

Yeni tip koronavirüs pandemisine karşı aşılamayı ilk başlatan ve en hızlı ilerleten ülkeler arasında Britanya'da, şubat ortasına dek 15 milyon kişi hedefiyle toplu aşılamaya geçildi.

Bugün İngiltere'de bazısı spor bazısı konferans salonu olan 7 büyük toplu aşılama merkezinde yaşlılar ve sağlık çalışanları için toplu aşılama başladı.

Başvuru yapan kişiler, verilen randevu saatinde kendilerine en yakın merkeze giderek aşı yaptırabiliyor.

Londra, Bristol, Surrey, Newcastle, Manchester, Stevenage ve Birmingham'daki merkezlerde, dakikada 4 kişi aşılanabiliyor.

İlk aşamada günlük 200 bin, gelecek haftalarda 1 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor.

Bristol'de bir stadyumdan dönüştürülen toplu aşılama merkezini ziyaret eden Başbakan Boris Johnson, aralık ayının başından itibaren Kovid-19'a karşı aşılamada bugüne kadar 2 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığını duyurdu.

Başbakan Johnson, bugüne dek yaklaşık 2.4 doz aşı yapıldığını, yaklaşık 2 milyon kişiye 1 ya da 2 doz aşı uygulandığını, bunların yüzde 40'ının 80 yaşın üzerinde olduğunu açıkladı.

Pazartesi toplu aşılama merkezlerinin açılması öncesi yaklaşık 200 bin doz aşı teslimatı yapıldı. İlerleyen günlerde haftada 2 milyon doz aşı tedarik edilmesi planlanıyor. Çalışmalara, gelecek günlerde bazı hastanelerle aile hekimlerinin yanısıra bazı eczanelerin de katılmasıyla aşı yapılan toplam yer sayısı yaklaşık 1200'e çıkacak.

Başbakan Johnson, şubat ortasına dek bir doz aşı yapılması gereken ve yaklaşık 15 milyon kişiyi kapsayan dört öncelikli grubu şöyle açıkladı:

1) Yaşlı bakım evlerinde kalanlar ile onlara bakan çalışanlar, 2) 80 yaş ve üstü herkes ve pandemiyle mücadelenin ön safındaki tüm sağlık çalışanları, 3) 75 yaş üstü herkes, 4) 70 yaş ve üstü herkes ve klinik olarak aşırı savunmasız kişiler...

Toplu aşılama ilk aşamasında ilk iki öncelik gruba uygulanıyor.

Britanya, 8 Aralık'ta dağıtmaya başladığı BioNTech-Pfizer aşısından 40 milyon doz sipariş etti, 4 Ocak'ta kullanmaya başladığı Oxford-AstraZeneca aşısından 100 milyon doz sipariş etti, onay verdiği Moderna aşısının tedarikine ise baharda başlayacak.