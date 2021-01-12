Litvanya'da Gürcistan'ın adı resmen 'Sakartvelo' olarak değiştirildi

Sputnik Litvanya'nın haberine göre söz konusu karar 7 Ocak'ta komisyon başkanı Audris Antanaitis tarafından kabul edildi.

Komisyon, 2018 yılında Gürcistan ve Gürcü halkına alternatif isimler bulunması amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında 'Sakartvelo' ve 'Sakartveller' üzerine karar kalmıştı. Buna rağmen 2021 yılına kadar Gürcistan'ın resmi adı 'Gruzija' olarak kalmış ve belgelerde 'Sakartvelo' sözcüğünün kullanılmasına da izin verilmişti.

7 Ocak tarihli kararla artık Litvancada Gürcistan için sadece 'Sakartvelo', Gürcistan halkı için ise sadece 'Sakartveller' tabiri kullanılacak.

Sakartvelo, Gürcistan'ın Gürcü dilindeki orijinal ismi. Birçok dilde Gürcistan için Latinceden gelen 'Georgia' kelimesi kullanılıyor.