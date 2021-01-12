Idris Elba ile görüşen Macron: Afrika-Fransa zirvesine liderleri değil, kıtanın her kesiminden gençleri davet edeceğim

Annesi babası Afrikalı olan İngiliz aktör Idris Elba ile video konferans yoluyla görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temmuzda Montpellier kentinde düzenlenecek yıllık geleneksel Afrika-Fransa zirvesine bu kez liderleri değil, Afrika'nın her yerinden ve her kesiminden gençleri davet edeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu İyiniyet Elçisi olan İngiliz aktör Idris Elba'nın görüşme talebini Paris'te Tek Gezegen biyoçeşitlilik zirvesinin başlaması vesilesiyle yerine getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ünlü oyuncunun eşi Sabrina Dhowre Elba'nın da katıldığı 40 dakikalık video konferans buluşmasında İngilizce konuştu.

Macron tells Idris Elba he will invite young Africans to summit, not leaders https://t.co/SuUuDHDQPK — The Guardian (@guardian) January 11, 2021

Elba çifti, koronavirüs pandemisinin tetiklediği ekonomik krizin Afrika ülkeleri üzerine yarattığı şok etkisini durdurma kampanyasına Fransa Cumhurbaşkanı'nın da katılması çağrısı yaptı.

Macron, Élysée Sarayı'nın Yeşil Odası'ndan katıldığı görüşmede, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'na Fransa'nın katkısını 57.8 milyon eurodan 86.7 milyon euroya çıkarma sözü verdi.

Climate change, biodiversity and food are all correlated. Agriculture is key. That’s why at the #OnePlanetSummit we have a series of initiatives. On @IFAD, we will increase our commitment by 50%. I have no doubt that our partners will follow. Sabrina and Idris, I am in! https://t.co/7SD0D1lt7r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 11, 2021

Temmuzda Montpellier kentinde düzenlenecek yıllık geleneksel Afrika-Fransa zirvesiyle ilgili Kovid-19 pandemisi nedeniyle tümden format değişikliği düşündüklerini belirten Macron, bu kez liderleri değil, Afrika'nın her yerinden tarım, iş dünyası, kültür, spor, sivil toplum alanında faal gençleri davet edeceğini söyledi.

"Afrika'dan gelip Afrika için ne istediklerini söyleyecekler. Ne istediklerine kendileri karar verecek" diyen Macron, küresel biyoçeşitliliği kurtarma mücadelesine Afrika gençliği ve diasporasını dahil etmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

'Sömürgeci nesilden değilim'

Afrika'nın eski sömürgeci güçlerinden Fransa'nın Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"Bu tarz girişimlere Afrika'nın sahip çıkmasını güçlendirmeliyiz. Benim bir avantajım var, sömürgeciliğe ya da o türden davranışlara katılmış neslin üyesi değilim. Ben Afrika'nın sahip olmasına yardım etmek ve kolaylık sağlamak için buradayım. Bizim tüm yapabileceğimiz, insanların, iş insanlarının, Afrika girişimlerinin başarılı olmasına yardım etmek. Bunu Afrika'ya borçluyuz."

Bu türden girişimlere para merkezleri ve hükümetlerden taahhütler almak ve genç Afrikalıları seferber etmekten söz eden Macron, 'masaya konulan paranın bazen hükümetler ya da Afrika'da iş yapan Avrupa-Amerika şirketleri tarafından cebe indirildiğini, bunu sürdürülebilir kılmanın tek yolunun Afrikalı gençlerin sahip çıkmasını sağlamak olduğunu' anlattı.

'Afrika diasporasının Fransa'da fırsat sahibi olmasını sağlayamadık'

Fransa'nın muhtemelen tarihinden de kaynaklanan önemli bir sorununun 'Afrika diasporasından insanların Fransa'da fırsat sahibi olduklarını hissetmelerini asla sağlayamaması olduğu' itirafında bulunan Macron, 'bunu değiştirerek Afrika için tümüyle yeni bir model inşa edilmesi ve Afrikalıların sahipliğinin teşvik edilmesini sağlamayı' vaat etti.

Fransa lideri, en geniş çaplı yeniden ormanlandırma projesi olan Afrika'nın Büyük Yeşil Duvarı'ndan faydalanan ülkelerden Çad'a yapacağı ziyarete Elba çiftini de davet etti.

'Diaspora zihniyet değişikliğini takdir edecektir'

Elba çifti, Macron'un açıklamalarından memnuniyet açıkladı. Idris Elba bu yolda Fransa lideriyle birlikte çalışmak istediğini söylerken, Sabrina Elba, "Diaspora, Afrika'nın Fransa'ya çok ihtiyacı olduğu yerine Fransa'nın Afrika'ya ihtiyaç duyduğuna dair anlayış ve zihniyet değişikliğini görmeyi takdir edecektir" diyerek ekledi:

"Kırsal topluluklar ve dünyaya sağladıkları gıdaya baktığınızda bu kaymanın gerçekleşmekte olduğunu görürsünüz. Afrika'daki gençlere doğru fırsatları sağlarsanız, iklim krizine dirençli ve gıda garantili bir dünyada yaşayabilmek için doğa temelli çözümlerle doğa temelli tarımı hayata geçirmek konusunda ilerlemeyi hızlandırabiliriz."