Lukaşenko: Muhalefetle görüşmeye hazırız ancak hainlerle konuşmayız

Muhalefetle anayasa reformu da dahil olmak üzere her konuda diyalog kurmaya hazır olduklarını söyleyen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 'hainlerle masaya oturmayacaklarını' vurguladı.

Lukaşenko, "Tüm adil kişilerle konuşmaya hazırız. Muhalefet de dahil. Ancak hainlerle masaya oturmayız. Anayasa değişikliklerinden geleceğin Belarus'una kadar her konuda muhalefetle diyalog kurmaya hazırız" ifadelerini kullandı ve iktidarın hiç kimsenin önünde diz çökmeyeceğinin de altını çizdi.

Lukaşenko, Belarus’un yeni anayasa taslağının 2021 sonuna kadar hazırlanması planlandığını belirtmişti.

Lukaşenko 16 Kasım 2020’de, ‘dürüst ve adil bir şekilde, sorumluluktan kaçınmadan’ Devlet Başkanı yetkilerini mevcut anayasaya göre yeniden dağıtmayı planladığını, kendi önerisi üzerine hükümetin yasa tasarıları geliştireceğini, parlamentonun ise bunları tartışıp kabul ettikten sonra Devlet Başkanı’nın onayına sunacağını açıklamıştı.