Alman polisi, 'dünyanın en büyük deep web piyasasının' kapatıldığını duyurdu

Alman polisinden yapılan açıklamada, Oldenburg kentinde yürütülen operasyon neticesinde, Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen ve uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı aktarıldı.

Alman polisinin dünyanın en büyük darknet web sitesi darkMarket'i kapattığı bildirildi.

Alman polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki bir Avustralya vatandaşı Almanya -Danimarka sınırında gözaltına alındı ve Moldova ve Ukrayna'da bulunan, sitenin 20'den fazla sunucusuna el konuldu.

Savcılar, DarkMarket adlı sitenin dünya çapında uyuşturucu, sahte para, çalınan kredi kartı verileri, anonim SIM kartlar ve kötü amaçlı yazılımların ticaretinin yapıldığı yarım milyon kullanıcısı olduğunu, el koyulan verilerin yaklaşık 140 milyon euro değerinde söyledi.

DarkMarket, orijinal site 2008 yılında ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından kapatıldığından beri bu isim altında çalışan ikinci platformdu. Sitenin kapanmasının ardından dünya çapında 60 kişi tutuklanmıştı.

Deep web veya dark web nedir?

İnternet üzerinde yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen ve şifreyle girilen ağlarda barındırılan anonim suç faaliyetleri için geniş fırsatlar sunan kamuya kapalı ağlara Dark web deniyor.