‘Normandiya Dörtlüsü’ liderlerinin siyasi danışmanlarının toplantısı Berlin'de başladı

Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna) toplantısında Rus tarafının, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak tarafından temsil edildiği belirtildi.

Rus heyetinden bir kaynak daha önce yaptığı açıklamada, Berlin’deki toplantıda, Aralık 2019’daki Paris zirvesinin Donbass'taki durumun siyasi çözümüne ilişkin sonuçlarının uygulanmasının ele alınacağını ifade etmişti.

Siyasi danışmanların katılımıyla ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında 11 Eylül 2020’de Berlin’de gerçekleşen bir önceki toplanın ardından açıklama yapan Kozak, tarafların Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki duruma ilişkin konularda görüş alış verişinde bulunduğunu, ancak herhangi bir ilerleme sağlayamadığını kaydetmişti.

‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında Donbass konulu zirve 3 yıl aradan sonra ilk kez geçen pazartesi Paris’te yapılmıştı. Zirve ve ikili görüşmeler sonrasında liderler, Minsk anlaşmalarına bağlılıklarını teyit ettikleri ortak bir bildiri yayınlamıştı.